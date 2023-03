Whatsapp, l’aggiornamento permetterà di tenere sotto controllo l’ingresso nei gruppi

Whatsapp, l’app di messaggistica più famosa al mondo, sta lavorando su un nuovo aggiornamento che sta già riscuotendo grande interesse tra gli utenti. Si tratta della funzione “approva nuovi partecipanti” che sarà implementata nella versione definitiva dell’applicazione, la quale consentirà agli amministratori dei gruppi di gestire meglio l’ingresso dei nuovi membri.

Whatsapp: le novità in arrivo

La nuova funzionalità sarà molto apprezzata da coloro che cercano un maggiore controllo sugli accessi ai propri gruppi e la possibilità di approvare o rifiutare i nuovi membri che cercano di unirsi ad un determinato gruppo. Questa funzione è già disponibile per alcuni beta tester che hanno installato gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta, ma a breve verrà distribuita a un numero ancora maggiore di utenti.

Questa però non è l’unica novità che l’app di messaggistica sta preparando per i propri utenti. Infatti, essa è al lavoro per la riprogettazione della scheda Stato, introducendo una sottosezione dedicata alle Newsletter. Questa modifica consentirà agli utenti di accedere alle Newsletter direttamente dalla scheda Stato, semplificando la navigazione e rendendola più intuitiva.

Inoltre, è stata introdotta un’altra modifica minore, ossia la possibilità di segnalare gli aggiornamenti di stato che violano i termini di servizio. La funzione permetterà di segnalare gli utenti che pubblicano contenuti inappropriati o offensivi nelle loro storie e di bloccarne la visione tramite il tasto “mute“.

Questi aggiornamenti dimostrano ancora una volta l’impegno di WhatsApp nel fornire ai propri utenti un’esperienza di utilizzo più sicura e facile da gestire. Infatti l’introduzione della funzione “approva nuovi partecipanti” e delle altre modifiche in fase di sviluppo, è un chiaro segnale della volontà dell’app di rimanere al passo con le esigenze dei propri utenti e di migliorare continuamente l’esperienza d’uso dell’app.