WhatsApp Beta: nuova interfaccia ottimizzata per tablet

Sulla scia dell’interesse verso pieghevoli, negli ultimi tempi Google ha introdotto diverse novità nell’interfaccia Android proprio dirette a ottimizzare l’esperienza utente nei dispositivi con schermi di grandi dimensioni.

È quindi normale che anche le maggiori applicazioni come WhatsApp si stiano muovendo nella stessa direzione, e nell’ultima beta per Android della popolare app di messaggistica possiamo finalmente apprezzare la visualizzazione divisa per tablet. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: l’ultima Beta mostra un’interfaccia ad hoc per tablet

Che WhatsApp stesse dando sempre più importanza ai tablet era risultato già evidente a settembre dell’anno scorso, quando era stata rilasciata (in beta) la possibilità di aggiungere un tablet a un account esistente grazie alla cosiddetta modalità companion.

Ora però con l’ultima beta di WhatsApp per Android, versione numero 2.22.21.6, arriva una vera e propria interfaccia ottimizzata, che consente di usare appieno il maggiore spazio a disposizione utilizzando contemporaneamente due diverse sezioni dell’app affiancate.

La novità e la maggiore usabilità sono immediatamente evidenti, ora tutte le voci delle chat, come anche quelle delle schede delle chiamate e dello stato, sono visibili in contemporanea, il che ne rende decisamente più semplice la gestione e l’organizzazione senza perdere traccia di quella in corso. Insieme alla possibilità di associare il proprio account tramite la modalità companion, l’aggiornamento rende WhatsApp finalmente adatta ai nostri tablet Android, ma purtroppo non ancora per tutti.