PowerBank da 26800mAh al prezzo più basso che si sia mai visto su Amazon, grazie alla presenza di due coupon da applicare direttamente in fase d’acquisto, gli utenti possono indubbiamente pensare di raggiungere un livello di risparmio quasi insperato.

Powerbank, la promozione più attesa

Sebbene le batterie siano sempre più capienti, e la gestione dell’energia da parte degli smartphone più oculata, è facile avere bisogno di una carica aggiuntiva, e per questo motivo si decide di fare affidamento sul powerbank, ovvero una batteria esterna da collegare fisicamente, tramite porta USB-C al dispositivo mobile.

Sul mercato ne esistono tantissime, sfruttando le possibilità di risparmio garantite da Amazon, oggi ad esempio è possibile acquistare la variante di Charmast, uno dei brand più noti e conosciuti sullo store di e-commerce, da 26800mAh. Il suo listino sarebbe di 42,99 euro, approfittando dello sconto del 20% previsto di base, la spesa scende a 34,99 euro, ma applicando infine il coupon presente in pagine, l’utente finale andrà a pagare il prodotto solamente 27 euro (LINK ACQUISTO).

Questi è caratterizzato da innumerevoli porte presenti nella parte inferiore, infatti abbiamo 3 USB di tipo A in uscita, una porta USB-C sia per l’ingresso che per l’uscita, un lighting ed una microUSB in entrata. La ricarica raggiungerà al massimo i 18 watt, con power delivery 3.0. Il coupon è disponibile per un periodo limitato, per questo motivo consigliamo di velocizzare la scelta.