Mercedes Pay+, nel 2023 basta toccare lo schermo per pagare dalla propria auto

Mercedes continua a far evolvere i servizi digitali offerti all’interno del sistema infotainment MBUX. La casa automobilistica tedesca ha dunque annunciato l’evoluzione del suo sistema di pagamento Mercedes Pay che, adesso, diventa Mercedes Pay+. Tale novità è stata sviluppata con Visa e punta a semplificare ulteriormente l’acquisto dei nuovi servizi digitali e non solo, direttamente dal sistema MBUX della vettura.

Mercedes Pay+: presto cambierà tutto grazie ad un’impronta digitale

Come funziona? Per acquistare un servizio digitale, un’app o sbloccare una funzionalità dell’auto non servirà più utilizzare un PIN o uno smartphone per la verifica del pagamento in auto. Infatti, grazie al nuovo Mercedes Pay+ l’auto stessa si trasformerà in un dispositivo di pagamento grazie ad un sistema di autenticazione basato sull’impronta digitale.

Questo nuovo sistema è disponibile da questo mese di marzo in Germania ma poi sarà esteso anche in altri Paesi nel corso del 2023. Ovviamente è necessario disporre di un modello di auto compatibile che disponga del lettore per le impronte. Al riguardo, la casa automobilistica fa sapere che i primi modelli dotati di questo dispositivo sono la nuova Classe C, la nuova Classe S, la nuova GLC e le elettriche EQE e EQS.

I possessori di una carta di credito o di debito Visa attualmente possono utilizzare questo sistema di pagamento, ma presto saranno compatibili anche carte di credito di altri circuiti. Il tutto nella massima sicurezza grazie alla piattaforma sviluppata da Visa.

Mercedes fa sapere che in futuro, attraverso questa nuova piattaforma si potranno pagare anche servizi esterni come i rifornimenti di carburante. Già oggi è possibile farlo utilizzando l’app Mercedes me e uno smartphone o attraverso il sistema MBUX inserendo un PIN.