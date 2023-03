Trasformate la vostra auto con un articolo che la può rendere sicuramente più smart, offrendo quindi a tutti la possibilità di accedere ad una infinità di contenuti, senza essere costretti a dover acquistare un modello particolarmente costoso. La promozione, come nella maggior parte dei casi del resto, è attiva solo ed esclusivamente su Amazon.

Correte il prima possibile sul nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare in esclusiva assoluta i codici sconto gratis, da utilizzare solamente per abbassare la spesa finale da sostenere, ed allo stesso tempo ricevere le offerte migliori del momento sul vostro smartphone. Entrate subito qui.

Trasformate la vostra auto con un prodotto unico

Una genialata a soli 18€ che vi permetterà di trasformare letteralmente la vostra auto, CLICCATE QUI per l’ACQUISTO, un prodotto che nasce per soddisfare le esigenze degli utenti che non dispongono di un veicolo di ultima generazione, quindi con connettività bluetooth già inclusa, andando così a renderlo molto più attuale ed in grado di sfidare anche modelli decisamente più recenti.

Stiamo parlando a tutti gli effetti di un trasmettitore bluetooth per auto, il quale nella parte anteriore presenta un sistema di controllo davvero molto interessante, parliamo infatti di 3 pulsanti fisici per controllare la riproduzione musicale o rispondere alle chiamate, una rotellina per la regolazione del volume in uscita dagli altoparlanti, ed un piccolo schermo LED a colori sul quale vengono visualizzate le informazioni, e la banda radio a cui si è collegati. A fianco dello stesso troviamo 2 porte USB di tipo A, ed appena sopra una USB type-C con power delivery a 30 watt.