Intesa Sanpaolo: la comunicazione sulla carta di credito che dovete leggere attentamente

Il phishing è una delle truffe più diffuse su Internet, che mira a rubare dati sensibili come password e codici di accesso bancari. Gli attacchi di phishing si presentano sotto forma di email o messaggi che sembrano provenire da enti affidabili, come banche o istituzioni governative, ma in realtà sono stati creati da hacker che cercano di ingannare le vittime.

Questi messaggi contengono spesso richieste di cliccare su link sospetti o di scaricare file pericolosi, che sono fondamentali per il successo della truffa, dal momento che costituiscono il vero e proprio passo falso che la vittima deve compiere per poi perdere ogni forma di protezione dei propri dati sensibili, così facendo infatti sarà la vittima stessa a consegnare tutto il bottino nelle mani del truffatore.

Phishing a nome di Banca Intesa Sanpaolo