Illusione ottica impegnativa, chi riesce a trovare la rana nascosta in 20 secondi?

Un’illusione ottica è molto spesso un esercizio di stile da parte dell’artista, ma allo stesso tempo può nascondere anche un indovinello su cui gli utenti stessi possono lavorare, nella speranza e nel tentativo di risolverlo trovando un oggetto effettivamente celato.

E’ questo il caso dell’immagine di cui vi parliamo nell’articolo, a prima vista una semplice inquadratura di un bosco, all’interno del quale però è celata una rana, un piccolo animaletto che riesce a mimetizzarsi alla perfezione, dato il suo colore in linea con lo sfondo, che la rende sicuramente più difficile da scovare. Quanti di voi ci riescono in soli 20 secondi?

Illusione ottica, attenzione alla rana nascosta

Risolvere un test di intelligenza fa assolutamente bene al nostro cervello, infatti permette di creare nuove connessioni neurali, che lo mantengono attivo e sveglio, ritardando il più possibile l’invecchiamento. Il tempo di risoluzione varia di persona in persona, tutto dipende dalla fisiologia dell’occhio umano, e naturalmente da quanto il cervello sia effettivamente allenato nella risoluzione di enigmi di questo tipo.

Se arrivati a questo punto non avete trovato la fatidica ranocchia, vi proponiamo la soluzione, l’immagine viene inserita in piccolo proprio per evitare uno spoiler per gli utenti che invece vogliono continuare a cercare il piccolo animale volendo sfidare la propria percezione. Una volta cerchiata penserete che anche prima fosse di facile individuazione, ma a posteriori è sempre troppo semplice, è all’inizio che il discorso si fa più serio.