Riesci a trovare l’immagine di un uomo arrabbiato in questa illusione ottica pazzesca?

Non ne abbiamo mai abbastanza di illusioni ottiche e sembra che neanche i nostri lettori possano farne a meno. Alcune di queste illusioni sono dei test psicologici, che rivelano i tratti della nostra personalità.

L’immagine è stata pubblicata online da un utente con la didascalia: “Oggi ho un’illusione facciale ambigua piuttosto interessante disegnata da Humberto Machado. Dimmi, è una faccia arrabbiata o triste?”

Quando guardiamo l’immagine, all’inizio sembra essere il volto di un uomo triste, ma il compito è trovare il volto di un uomo arrabbiato.

Ci sono alcune persone che troveranno sicuramente presto il volto, ma ci sono altre che non lo troveranno mai fino a quando non andranno a vedere la soluzione. Se appartieni a quest’ultima categoria, ecco una piccola guida per aiutarti.

Ecco come trovare l’uomo arrabbiato

Il disegno può darti l’impressione che non ci sia affatto una faccia arrabbiata nel dipinto, fino a quando non applichi un piccolo trucco. Per vedere il volto di un uomo arrabbiato, tutto ciò che devi fare è coprire il lato destro del viso. Ora sarai in grado di individuare il volto di un uomo arrabbiato.

Un’illusione ottica è qualcosa che gioca brutti scherzi alla tua vista. Le illusioni ottiche ci insegnano come i nostri occhi e il cervello lavorano insieme per vedere. Vivi in un mondo tridimensionale, quindi il tuo cervello ottiene indizi su profondità, ombreggiatura, illuminazione e posizione per aiutarti a interpretare ciò che vedi. Ma quando guardi un’immagine bidimensionale, il tuo cervello può essere ingannato perché non ottiene gli stessi indizi.