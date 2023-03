App svuota conto in banca: ecco quelle in circolazione da non installare

Le app malware sono applicazioni mobile che sono state create con l’intento di diffondere virus, spyware, adware e altre forme di software malevolo sui dispositivi degli utenti. Queste applicazioni spesso vengono pubblicate sui negozi ufficiali di app come l’App Store di Apple o il Google Play Store di Google, ma possono anche essere scaricate da fonti non ufficiali o da siti web sospetti.

Le app malware possono avere diverse funzioni, a seconda degli obiettivi degli sviluppatori. Ad esempio, possono essere utilizzate per rubare informazioni personali degli utenti, come numeri di carta di credito e password, oppure per tracciare la posizione del dispositivo e dell’utente senza il suo consenso. In alcuni casi, le app malware possono anche bloccare il dispositivo dell’utente e richiedere il pagamento di un riscatto per sbloccarlo.

Per evitare di installare app malware sui propri dispositivi, è importante scaricare solo applicazioni da fonti affidabili, come i negozi ufficiali di app, e leggere attentamente le recensioni e le valutazioni delle app prima di scaricarle. Inoltre, è consigliabile utilizzare un software antivirus o anti-malware sui propri dispositivi mobili per proteggersi da eventuali minacce.

App da non installare assolutamente