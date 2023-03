iPhone 14 Pro Max, lo smartphone dell’azienda di Cupertino più apprezzato e richiesto dal pubblico nazionale e mondiale, può essere acquistato ad un ottimo prezzo da parte di tutti i consumatori, grazie ad una nuovissima serie di offerte speciali dalle cifre sempre più ridotte.

Ogni giorno sul canale Telegram di Tecnoandroid vi aspettano i codici sconto, i coupon e le offerte Amazon, dove avrete i prezzi più bassi in esclusiva assoluta direttamente sul vostro smartphone. Se volete risparmiare al massimo, allora dovete iscrivervi subito qui.

iPhone 14 Pro Max, il prezzo è davvero ridicolo

iPhone 14 Pro Max è lo smartphone Apple che tutti vorrebbero acquistare, ma che in realtà pochissimi possono permettersi, un prodotto che vuole a tutti gli effetti essere il miglior smartphone in commercio, richiedendo in cambio un esborso non da poco da parte dell’utente finale, basti pensare che il listino è difatti di 1489 euro per comprendere la portata della spesa da sostenere. Fortunatamente Amazon ogni tanto attiva anche piccoli sconti, in questo caso pari al 9% del listino, che portano ad un risparmio di quasi 150€, fino a raggiungere il valore finale di 1357 euro (LINK ACQUISTO).

Il prezzo è per molti ancora proibitivo, ce ne rendiamo pienamente conto, ma resta comunque un piccolo passettino in avanti, verso l’avere tutti noi la possibilità di mettere le mani su uno dei migliori dispositivi in circolazione, caratterizzato dalla presenza di un ampio display Super Retina XDR da 6,7 pollici di diagonale, con Dynamic Island, nonché una fotocamera principale da 48 megapixel, la cui qualità è quattro volte superiore a quanto è possibile trovare nella generazione precedente.