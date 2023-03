Huawei Nova 10 Youth Edition è ufficiale in Cina

Il produttore cinese Huawei continua a sfornare nuovi smartphone. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato ufficialmente per il mercato cinese il nuovo Huawei Nova 10 Youth Edition. Scopriamo qui di seguito le sue caratteristiche.

Huawei Nova 10 Youth Edition annunciato ufficialmente in Cina

Un nuovo smartphone di fascia media si è da poco aggiunto al catalogo del colosso cinese Huawei. Come già accennato, in queste ore è stato annunciato ufficialmente per il mercato cinese il nuovo Huawei Nova 10 Youth Edition. Dal punto di vista estetico, non troviamo molte differenze con gli altri device di questa famiglia.

Cambia però il display, soprattutto rispetto a Huawei Nova 10 SE. Qui, in particolare, troviamo un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.78 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Sotto alla scocca è invece presente un processore di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 680 e quest’ultimo viene supportato da diversi tagli di memoria comprendenti 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno.

Il comparto fotografico di questo smartphone include poi quattro sensori fotografici. Troviamo nello specifico un sensore fotografico principale da 108 MP accompagnato da un sensore fotografico grandangolare da 8 MP e da due sensori (uno macro e uno di profondità) da 2 MP. La batteria ha invece una capienza di 4000 mah ed è presente il supporto alla ricarica rapida da 66W.

Il nuovo medio di gamma Huawei Nova 10 Youth Edition è già disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 229 euro.