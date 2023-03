ho.Mobile: ecco tutte le offerte attivabili nel mese di marzo 2023

Il portafoglio tariffario dell’operatore virtuale ho.Mobile, composto da offerte che partono da 2,50 euro al mese è stato prorogato anche per marzo 2023.

Continuano ancora anche le recenti Special 160 e World 2XPlus, lanciate durante il mese di febbraio 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

ho.Mobile continua a proporre il proprio portafoglio di offerte

Cominciando con le offerte dedicate a tutti i nuovi clienti 1Mobile, sia con nuovo numero che in portabilità da un qualsiasi altro operatore, un primo gruppo di offerte è composto dalla recente Special 160 a 8,99 euro al mese. Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 60 SMS verso tutti i numeri nazionali e 160 Giga di traffico internet. Per nuovi numeri e in portabilità da Vodafone, il costo di attivazione è pari a 6 euro, mentre risulta gratuito in portabilità da tutti gli altri operatori.

Per quanto riguarda invece la gamma Reward, nel dettaglio si tratta delle offerte Top Reward, Smart Reward Anniversary Edition e Start XPlus Reward, ciascuna con bundle e prezzi differenti. Tutte quante prevedono un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali mentre SMS e Giga di traffico cambiano in base all’offerta. Si parte da 30 GB per la Start XPlus Reward, fino ad arrivare a 120 Giga con la Top Reward. Anche i prezzi variano in base all’offerta, 7.99 euro per la Top Reward, 5.99 euro per la Smart Reward ed infine 4.99 euro per la XPlus Reward.

Sempre per nuovi clienti con o senza portabilità del numero, l’operatore virtuale propone anche un secondo gruppo di offerte, composto da Start 2 Plus a 4,99 euro al mese, Power XPlus a 6,99 euro al mese e Special XPlus a 8,99 euro al mese. Inoltre, esclusivamente per nuovi clienti che richiedono la portabilità, ma senza poter provenire da Vodafone, è ancora disponibile Super 80 Limited Edition al costo di 5 euro per il primo mese, poi con aumento a 6,99 euro mensili. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.