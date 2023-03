Twitter Down: cosa sta succedendo nuovamente alla piattaforma di Elon Musk

Twitter è di nuovo in down. L’azienda ha pubblicato un annuncio ufficiale sul proprio profilo, in cui afferma che alcune funzionalità del social network potrebbero non funzionare correttamente a causa di una modifica interna che ha avuto conseguenze indesiderate. Alcuni utenti segnalano problemi nel visualizzare foto e video pubblicati dagli utenti, così come nell’aprire i link. Inoltre, chiunque tenti di visitare un sito web dal social network potrebbe vedere un messaggio di errore che indica che il proprio piano API non include l’accesso a quell’endpoint specifico.

Il sito Downdetector, che monitora le segnalazioni degli utenti riguardo ai problemi tecnici, ha registrato un picco di segnalazioni.

La polemica è già iniziata, con alcune persone che accusano Elon Musk, proprietario del social network, di stravolgere il prodotto creato da Jack Dorsey. Tuttavia, al momento non ci sono prove che il down sia direttamente collegato alle azioni di Musk.

Twitter sta lavorando per risolvere i problemi e fornirà un aggiornamento quando la situazione sarà risolta.

Twitter non funziona: Elon Musk si lamenta con i suoi dipendenti

Elon Musk ha commentato la situazione definendo la piattaforma “fragile“, ma assicurando che il problema sarebbe stato risolto rapidamente.

Twitter ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere il problema e fornirà un aggiornamento non appena la situazione sarà stata risolta. L’hashtag #TwitterDown è apparso sulla piattaforma durante il blackout.

Il precedente disservizio della piattaforma, qualche giorno fa, ha portato alcune critiche a Elon Musk e all’assottigliamento del personale che lavora all’interno dell’azienda.