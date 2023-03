Un tweet condiviso in rete da Shrimp Apple Pro mostra quelli che molto probabilmente saranno i display adottati da Apple sui prossimi iPhone 15. Due dei tre pannelli mostrati dalla fonte presentano dimensioni identiche e ciò si dimostra in linea con le previsioni per le quali anche quest’anno avremo iPhone 15 e 15 Pro con display da 6,1 pollici e iPhone 15 Plus e Pro Max con display da 6,7 pollici. Resta comunque un’incognita la differenza qualitativa tra i vari pannelli mostrati in video.

A colpire è sicuramente la presenza della Dynamic Island su tutti i display. Anche in questo caso l’informazione è coerente con quanto affermato in precedenza da leaker e analisti, i quali ritengono che tutti i quattro modelli di iPhone 15 abbandoneranno il notch. Molto probabilmente, però, questo sarà l’ultimo anno per la Dynamic Island, che sarà definitivamente accantonata con l’arrivo degli iPhone 16.

iPhone 16: addio alla Dynamic Island e Face ID sotto il display!

Le anticipazioni degli ultimi tempi non si stanno limitando a offrire informazioni sulla prossima generazione di iPhone. Alcune voci si sono recentemente soffermate su un particolare che riguarda gli iPhone in arrivo nel 2024.

Secondo le fonti, gli iPhone 16 saranno i primi melafonini realmente aggiornati da Apple dopo un lungo periodo di tempo. La novità principale riguarderà l’eliminazione della Dynamic Island e l’inserimento del Face ID sotto il display. Se quanto emerso rispecchierà la realtà dei fatti, il 2024 sarà sicuramente un anno pieno di aggiornamenti per Apple che, proprio il prossimo anno, dovrebbe anche rilasciare un nuovo iPhone SE 4 con display rinnovato.