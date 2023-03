Ming-Chi Kuo fa un passo indietro e smentisce quanto affermato in precedenza: gli iPhone SE non sono morti! Entro il 2024 Apple procederà con la realizzazione di un nuovo dispositivo economico con display OLED e notch.

Apple ripensa agli iPhone SE: il prossimo arriverà nel 2024!

Secondo il noto analista Apple potrebbe non avere intenzione di abbandonare definitivamente la serie di iPhone SE, anzi. Il colosso potrebbe avere già le idee abbastanza chiare su quelli che saranno i tratti innovativi del presunto iPhone SE 4.

Kuo sostiene, infatti, che il dispositivo sarà molto simile a un iPhone 14. Assisteremo alla sostituzione del tipico display LCD con un nuovo display OLED da 6,1 pollici ma non ci sarà nessuna Dynamic Island. iPhone SE 4 manterrà ancora il notch che distingue i modelli base di iPhone 14 ma sarà l’unico. Entro il 2024 l’azienda di Cupertino potrebbe definitivamente dire addio anche alla soluzione introdotta lo scorso anno per optare finalmente per l’inserimento dei sensori dedicati al Face ID al di sotto del display.

La serie SE potrebbe essere aggiornata nel 2024 e potrebbe anticipare di qualche mese l’arrivo dei nuovi iPhone 16. Nel frattempo Apple proporrà una prima serie di cambiamenti significativi con i suoi iPhone 15.

Nelle ultime settimane sono trapelate in rete immagini che hanno offerto un primo sguardo su quello che sarà il design complessivo di iPhone 15 Pro, rivelando la presenza di un display rinnovato che ridurrà la dimensioni delle cornici laterali dello smartphone; di un nuovo modulo fotografico e di una porta USB-C. Non si tratta ovviamente di immagini ufficiali ma quanto rappresentato potrebbe corrispondere, almeno in parte, alla realtà.