Il nuovo pieghevole di Oppo arriverà anche in Europa, ecco i prezzi stimati in base alla nazione

Come promesso, Oppo sta fornendo date di rilascio internazionali per il Find N2 Flip, annunciato per la prima volta in Cina lo scorso dicembre. Nel Regno Unito, il telefono sarà in vendita a £ 849 (circa 960 euro) il 2 marzo e sarà disponibile anche in altri mercati europei come Francia (€ 1.099) e Spagna (€ 1.049).

Find N2 Flip è un concorrente diretto dei dispositivi Z Flip di Samsung in quanto è un dispositivo che può essere ripiegato quando hai bisogno che diventi più compatto. Ma il suo punto di forza unico è che ha un display che copre 3,26 pollici, molto più grande rispetto al display secondario da 1,9 pollici dello Z Flip 4.

Uno schermo più grande significa più informazioni senza dover aprire il telefono, il che può essere utile per qualsiasi cosa, dai controlli della fotocamera al controllo rapido del meteo.

Anche Huawei e Motorola hanno rilasciato dispositivi pieghevoli con fattori di forma simili a livello internazionale. Ma a causa delle sanzioni il P50 Pocket di Huawei non è disponibile con le app e i servizi di Google (incluso l’importantissimo Google Play Store).

Come Samsung, Oppo desidera sottolineare la durata del suo meccanismo di piegatura. Dice che Find N2 Flip è valutato per sopravvivere a 400.000 cicli di piegatura, rispetto ai 200.000 dello Z Flip 4. Ma tieni presente che questi sono risultati di laboratorio, quindi potrebbero non riflettere completamente le realtà.

Le caratteristiche promettono bene

Oppo non elenca nessuna classificazione IP per il nuovo Find N2 Flip, e utilizza un vetro ultrasottile per lo schermo pieghevole.

Una volta aperto, Find N2 Flip si comporta in modo molto simile a un tipico smartphone. Il suo display da 6,8 pollici sembra relativamente alto e sottile grazie alle proporzioni di 21:9 e al pannello OLED che regge una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Internamente, il telefono è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 9000 Plus ed è disponibile con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Ha una batteria da 4.300 mAh che può essere ricaricata rapidamente fino a 44 W con il caricabatterie in dotazione di Oppo. La società afferma che è abbastanza veloce per caricarsi completamente in meno di un’ora.

Find N2 Flip ha un paio di fotocamere posteriori: una principale da 50 megapixel e una secondaria ultrawide da otto megapixel, oltre a una fotocamera selfie da 32 megapixel contenuta all’interno di una piccola tacca perforata. Puoi utilizzare questa fotocamera principale per scattare selfie utilizzando il display della cover mentre il telefono è piegato per sfruttare il suo sensore ad alta risoluzione.