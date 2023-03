Tesori nascosti in soffitta: le carte SIM e le monete rare possono valere una fortuna

Vi siete resi conto che alcuni oggetti sono davvero tesori inestimabili? Tra questi ci sono alcuni tipi diversi di carte Sim e vari tagli di valuta. Chi conserva le cose in soffitta o in cantina dovrebbe prendere nota: ciò che avete dimenticato potrebbe valere una fortuna. Alcuni manufatti del passato hanno il potenziale per diventare molto preziosi. Alcuni sono ormai obsoleti, ma hanno comunque un alto valore storico e collezionistico.

Secondo una recente indagine di Ipsos Explorer per eBay Italia, più di 7 milioni di italiani, ovvero circa 1 abitante su 8, colleziona qualcosa. In base ai risultati di questa ricerca, sappiamo che le monete sono l’oggetto da collezione più popolare in Italia, seguite dai francobolli e, a pari merito per il terzo posto, da modellini e bambole.

Monete rare e numeri top: ecco uno dei mercati più redditizi

Due italiani sono entrati nel Guinness dei primati: Alessandro Benedetti, per la sua collezione di 1180 dischi in vinile colorati, e Lorenzo Pescini, per la sua collezione di ben 5115 etichette di acqua minerale. Al giorno d’oggi, le monete rare e le sim sono diventate tra gli oggetti da collezione più ricercati nel mercato dell’antiquariato. Sarà difficile rintracciarle, ma non è un’impresa impossibile.

Prestate molta attenzione perché potreste essere i fortunati possessori di alcune monete davvero inestimabili. Abbiamo sentito dire che il valore di alcune monete e oggetti è salito alle stelle grazie a collezionisti disposti a pagare qualsiasi prezzo dopo aver consultato siti di aste e vendite su Internet come Etsy, Ebay o Subito.

I numeri top, spesso noti come numeri d’oro, sono una categoria speciale di sim in cui la maggior parte dei numeri in fila sono identici. Se avete acquistato una sim, siete tra i pochi fortunati che si sono imbattuti in questi numeri; possono fruttare un bel po’ di soldi, come vedremo con alcuni esempi reali:

Il vincitore di un’asta ha pagato più di mille euro per una sim Vodafone con il numero 342 XXXXXYY; il vincitore di un’asta per una sim TIM con il numero 339 YYXXXXXX ha pagato più di duemila euro. Un fortunato cliente ha pagato 340 euro per una sim H3G con una combinazione di 393 XY9XXXXY9, mentre un fortunato cliente ha pagato quasi 8.600 euro per una sim TIM che aveva il numero 33Y XXXXXXX.

Poiché esiste un solo esempio di moneta con un difetto di conio documentato, il prezzo di tale moneta potrebbe salire alle stelle.