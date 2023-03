I malware per smartphone sono una minaccia crescente per la sicurezza informatica, poiché sempre più utenti utilizzano i loro dispositivi mobili per effettuare operazioni bancarie, effettuare acquisti online e accedere a dati sensibili. Per proteggere il proprio smartphone da malware, si consiglia di installare un software antivirus affidabile, di scaricare solo app da fonti attendibili e di evitare di cliccare su link o scaricare file sospetti.

Si tratta di un software dannoso progettato per infettare dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Questo tipo di software dannoso può essere scaricato accidentalmente attraverso siti web sospetti, email di phishing, app scaricate da fonti non attendibili o tramite messaggi di testo fraudolenti.

Come riconoscere un’infezione

Ci sono diversi segnali che potrebbero indicare che il tuo smartphone è infetto da un malware. Ecco alcuni sintomi comuni da tenere d’occhio: