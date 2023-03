Oltre ai nuovi smartphone della serie GT, il produttore cinese Realme sta preparando l’arrivo di nuovi smartphone appartenenti alla serie Realme C. Nel corso delle prossime settimane dovrebbe infatti essere annunciato per il mercato indonesiano il nuovo entry-level Realme C55. Di quest’ultimo, in particolare, sono da poco emerse in rete alcune immagini renders.

Realme C55, ecco come sarà il nuovo entry-level secondo i renders

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete le prime immagini renders del prossimo entry-level di casa Realme, ovvero il nuovo Realme C55. Osservando i renders in questione, possiamo notare come lo smartphone sarà caratterizzato dalla presenza di due zone circolari in cui troveranno posto due sensori fotografici da 64 e 2 MP.

La parte anteriore del device sarà invece caratterizzata dalla presenza di un ampio display con un piccolo foro centrale. Il pannello dovrebbe essere un IPS LCD con una diagonale da 6.52 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Lo smartphone vanterà inoltre la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Dal punto di vista prestazionale sembra che troveremo a bordo il soc MediaTek Helio G88 con tagli di memoria comprendenti 4/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage interno. La batteria dovrebbe invece avere una capienza di 5000 mah e dovrebbe supportare la ricarica rapida da 33W, mentre il sistema operativo installa a bordo sarà l’ultima release Android 13. Ricordiamo inoltre che il nuovo Realme C55 sarà il primo smartphone dell’azienda a disporre di una sorta di Dynamic Island per la gestione delle notifiche.