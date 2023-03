Ogni giorno un numero molto alto di utenti è costretto a rinunciare al proprio account Instagram a causa di attacchi hacker che rendono impossibile recuperare i propri dati. Alcuni consigli possono però dimostrarsi molto utili al fine di evitare di correre dei rischi decisamente fastidiosi.

Instagram: come evitare gli attacchi hacker e proteggere il proprio profilo!

Un primo accorgimento utile al fine di tutelare il proprio account è quello di monitorare frequentemente l’attività del profilo tramite l’apposita voce presente sull’app. Si consiglia, inoltre, di monitorare le email provenienti dal Social, che in caso di aggiornamento della password o di login sono pronte a fornire informazioni rilevanti che consentono di prendere atto dell’attacco in tempo.

Instagram può essere inoltre un luogo molto utile per gli hacker al fine di ottenere informazioni tramite le quali ottenere un guadagno non indifferente. Si raccomanda, infatti, di utilizzare sempre una password sicura e diversa rispetto alle altre piattaforme così da rendere i tentativi d’accesso quanto più complessi e, di conseguenza, tutelare anche il proprio conto in banca! Una pratica decisamente utile sarebbe anche quella di abilitare l’autenticazione a due fattori accedendo alle Impostazioni della piattaforma.

È molto importante avere sempre sotto controllo il proprio account e, nel caso in cui vi siano contenuti come post o Stories condivisi da terze parti in modo illecito, modificare in fretta la password d’accesso e dissociare qualunque dispositivo risulti già connesso. Se necessario sarà possibile richiedere assistenza all’apposita pagina realizzata dal colosso della condivisione di foto e video.