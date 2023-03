La Anycubic Photon Mono X2 è una stampante 3D a resina ad alta precisione, progettata per la stampa di oggetti di piccole dimensioni con dettagli molto fini e precisi. Grazie alla sua elevata risoluzione e alla qualità dei materiali utilizzati, la stampante è in grado di produrre oggetti con una finitura liscia e uniforme, senza linee di stratificazione evidenti.

In questa recensione, esploreremo tutte le caratteristiche principali della stampante, dal suo design alla qualità di stampa e alla facilità d’uso, per aiutarti a decidere se questa stampante è la scelta giusta per le tue esigenze di stampa 3D.

Nella confezione:

Quando aprirete la confezione della Anycubic Photon Mono X2, il primo elemento che catturerà la vostra attenzione è la quantità di materiale di imballaggio utilizzato per proteggere la stampante. Una volta rimosso l’involucro protettivo, si possono trovare:

la base della stampante;

il piatto di stampa;

la vasca per la resina;

una scatola contenente viti, chiavi a brugola, istruzioni e accessori per completare l’assemblaggio della Photon Mono X2 ;

; cavo d’alimentazione;

Come sempre nei prodotti Anycubic, la dotazione è eccellente e non ci sono problemi nell’iniziare a stampare i vostri oggetti in pochi minuti.

Design e materiali:

Il design della Anycubic Photon Mono X2 differisce leggermente dalle stampanti della serie Photon precedentemente presentate (che erano decisamente squadrate) e presenta un profilo più elegante per la copertura in policarbonato e la base relativa.

La stampante è relativamente leggera, con un peso di soli 7 kg, e ha dimensioni compatte di 417 x 290 x 260 mm, il che la rende facile da trasportare e riporre quando non in uso. La piattaforma di costruzione è realizzata in lega di alluminio incisa al laser, che garantisce una maggiore aderenza per la stampa.

La Anycubic Photon Mono X2 ha un design elegante e moderno. Il dispositivo è composto principalmente da una base solida, una vasca per la resina e una copertura trasparente in policarbonato giallo che consente di osservare il processo di stampa. Il telaio della Photon Mono X2 è realizzato in metallo solido di alta qualità che garantisce la stabilità durante la stampa.

La copertura in policarbonato è molto resistente e offre una protezione efficace contro la polvere e gli urti accidentali. La cover presenta una forma arrotondata con bordi sottili e angoli arrotondati che conferiscono un aspetto esteticamente piacevole alla stampante. La vasca per la resina è realizzata in materiale acrilico trasparente ed è molto resistente ai prodotti chimici utilizzati nella stampa 3D.

Il pannello di controllo della Anycubic Photon Mono X2 è un display touch screen TFT da 3,5 pollici. È facile da usare e fornisce una vasta gamma di funzionalità per controllare il processo di stampa, tra cui l’impostazione dei parametri di stampa, la selezione del file da stampare e la gestione della resina. La Anycubic Photon Mono X2 ha un’ampia area di stampa di 200 x 196 x 122 mm e la capacità e di 4,8 Litri.

La Anycubic Photon Mono X2 è una stampante 3D a resina ben progettata e fornita di tutto il necessario per iniziare a stampare immediatamente. L’attenzione ai dettagli nella fase di imballaggio e la fornitura di tutti gli accessori necessari per l’assemblaggio e l’avvio rendono l’esperienza di utilizzo molto piacevole.

Assemblaggio e configurazione:

L’assemblaggio della Anycubic Photon Mono X2 richiede pochi minuti ed è abbastanza intuitivo. Dopo aver tolto l’involucro protettivo, la prima cosa da fare è fissare il piatto di stampa sulla base della stampante, che avviene tramite quattro viti. Una volta installato, è possibile regolare l’altezza del piatto di stampa tramite il sistema di livellamento manuale a quattro punti. Questo passaggio è fondamentale per garantire una stampa precisa e di alta qualità.

Successivamente, è necessario montare la vasca per la resina, che si trova sulla parte superiore della base della stampante. La vasca per la resina è in materiale acrilico trasparente ed è facile da installare grazie alle viti fornite nella confezione. Una volta installata la vasca, è possibile versare la resina all’interno e prepararsi per la stampa.

Una volta completato l’assemblaggio e configurato il display, la Anycubic Photon Mono X2 è pronta per la stampa. La macchina è compatibile con file in formato STL e viene fornita con un file di prova per testare la stampa. La potenza di alimentazione è di 100 W, mentre l’ingresso dati avviene tramite una porta USB di tipo A 2.0.

Qualità di stampa:

La qualità di stampa della Anycubic Photon Mono X2 è generalmente considerata molto buona. Grazie alla sua elevata precisione, con una risoluzione X-Y di 0,05 mm e una precisione sull’asse Z di 0,01 mm, è in grado di stampare dettagli molto fini e precisi. Inoltre, il fatto che abbia uno schermo monochrome da 9,1″ ad alta definizione, con una risoluzione di 4K (4096x2560px) e un rapporto di contrasto di 350:1, significa che è in grado di produrre dettagli più nitidi e uniformi rispetto ad altre stampanti con schermo a colori.

Inoltre, la Photon Mono X2 utilizza una fonte di luce LED UV di alta qualità, che consente di ottenere una maggiore precisione nella solidificazione del materiale di stampa. La trasmissione della luce è del 5% e la luce sorgente ha una densità di potenza inferiore a 27.320 lux. Tutto questo significa che gli oggetti stampati con questa stampante hanno una finitura molto liscia e uniforme, senza linee di stratificazione evidenti.

La Anycubic Photon Mono x2 è in grado di stampare con una varietà di materiali, tra cui resine fotopolimerizzanti, che offrono una maggiore resistenza e una maggiore durata rispetto ai materiali utilizzati in altre stampanti 3D; la velocità di stampa massima invece è di circa 6cm/ora.

Conclusioni e prezzi:

In conclusione, la Anycubic Photon Mono X2 è una stampante 3D a resina di alta qualità con molte funzionalità avanzate. La risoluzione della stampante è impressionante e consente di produrre oggetti dettagliati e precisi, mentre il design elegante e la costruzione solida garantiscono un’esperienza di stampa affidabile. Inoltre, il set-up e la configurazione della stampante sono semplici e intuitivi, rendendola adatta sia ai principianti che agli utenti esperti.

Se sei alla ricerca di una stampante 3D a resina ad alta precisione, la Anycubic Photon Mono X2 è sicuramente un’opzione da considerare. La potete acquistare sul loro sito ufficiale ad un prezzo di 479,00 €, ma attualmente in offerta a 389,00 € per i giorni di San Valentino.

Oppure se preferite potete acquistarla direttamente su Amazon ad un prezzo di 469,99€ e attualmente è disponibile un coupon sconto di 70€. Possiamo dire che sono dei prezzi perfettamente in linea con i tempi odierni, ma ci sentiamo di dire che è difficile trovare una stampante di queste dimensioni, specifiche tecniche e qualità costruttive, ad un prezzo più basso.

Quindi in conclusione, la Anycubic Photon Mono X2 è un’ottima stampante 3D a resina dall’ottimo rapporto qualità – prezzo.