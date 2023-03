Direttamente dal Mobile World Congress 2023 di Barcellona, Honor ha presentato la sua nuova famiglia di dispositivi: oltre al già recensito Honor Magic 5 Lite e al pieghevole Honor Magic Vs, arriva anche il nuovo super top di gamma Honor Magic 5 Pro.

Proprio come il precedente Magic 4 Pro, anche in questo caso ci troviamo davanti ad un vero campione di specifiche tecniche. Scopriamole insieme nei dettagli.

Honor presenta il nuovo Magic 5 Pro

Il nuovo dispositivo del colosso cinese monta uno schermo da 6.81 pollici con Refresh Rate fino a 120 Hz, spazio colore DCI-P3, HDR10+, luminosità di picco 1.800 nit, display curvo su quattro lati, Dynamic Dimming, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno, 12 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna.

La fotocamera posteriore ospita tre sensori rispettivamente di 50 megapixel il principale, 50 megapixel l’ultra wide e 50 megapixel il tele obiettivo. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel. Lato sicurezza troviamo il riconoscimento facciale 3D, sensore di impronte digitali, Sistema di sicurezza Dual-TEE e AI Privacy Call 2.0. Dispone di certificazione IP68 e batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida SuperCharge via cavo a 66 W, wireless a 50W.

Al momento non conosciamo prezzo e disponibilità di Honor Magic 5 Pro per l’Italia: il costo annunciato dal palco del Mobile World Congress è di 1.099 euro, ma è probabile che il prezzo per il nostro paese sarà diverso. Non ci resta che attendere per ricevere maggiori dettagli nei prossimi giorni.