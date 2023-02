In questo periodo, le nuove attivazioni online dell’offerta di rete fissa Vodafone Internet Unlimited sono proposte al prezzo ridotto di 24,90 euro al mese grazie a una versione Special Edition dell’offerta. Per riscattare questa offerta speciale, occorre andare sul sito dell’operatore, individuare l’area delle offerte di rete fissa, attendere qualche secondo che appaia il popup dedicato e poi cliccare sul pulsante “trova i dettagli”, che porterà alla pagina dedicata.

In realtà, nel popup che compare sul sito si legge la seguente dicitura: “Internet si può avere ad un prezzo irrisorio se si inizia da qui. Approfittate di questa rara opportunità”. Vale anche la pena di notare che, oltre al popup citato, è in corso un’iniziativa pubblicitaria sul web sotto forma di un sito dedicato. In particolare, il sito web dell’operatore rosso offre attualmente l’opzione Internet Unlimited per la rete fissa a 27,90 euro al mese per i nuovi consumatori, o con prezzi a partire da 22,90 euro al mese per i già abbonati alla rete mobile Vodafone.

Nuova promozione online per l’offerta di rete fissa Vodafone Internet Unlimited

Ma, grazie a questa nuova promozione online, il costo per i nuovi abbonati non appartenenti alla rete mobile Vodafone si riduce a 24,90 euro al mese, con una riduzione mensile di 3 euro. Tuttavia, a partire dal 13 novembre 2022, il prezzo mensile dell’offerta include già una rata di 5 euro al mese per 24 mesi a copertura del costo di attivazione dei servizi fibra e ADSL di Vodafone.

Secondo MondoMobileWeb, l’offerta popup di Vodafone era già accessibile in precedenza, ma solo in combinazione con una carta regalo gratuita. È ancora possibile che il buono spesa per la linea fissa, che era disponibile dal 20 al 22 febbraio 2023, venga reso nuovamente disponibile in futuro.

Il pacchetto Internet Unlimited Special Edition comprende una connessione sempre attiva e senza limiti via ADSL, FTTC o FTTH con velocità di download fino a 2,5 Gbps, velocità di upload fino a 500 Mbps (o fino a 1 Gbps sulla rete FTTH FiberCop) e l’utilizzo gratuito della Vodafone Station. In particolare, la Vodafone Wi-Fi 6 Station, un modem con ingresso diretto in fibra, viene fornita in Fibra FTTH (senza modulo SFP o ONT esterno su rete Open Fiber). Ma, se si usufruisce dell’offerta tramite FTTC o ADSL, si otterrà invece il dispositivo Vodafone Power Station.