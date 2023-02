Trony è uno degli store di elettronica ed elettrodomestici più importante in Italia. Al momento conta più di 200 punti vendita e store sparsi su tutto il territorio italiano.

L’azienda è di Milano ed è nata negli anni 90, e da allora ha subito riscontrato grande successo arrivando a diventare un punto di riferimento per molte famiglie italiane.

E proprio per rinnovare questo impegno e questa dedizione, Trony ogni mese aggiorna il volantino delle offerte degli store offrendoti la possibilità di visionare in anteprima alcune delle promo più vantaggiose, ma stai attento, alcune di queste possono valere solo per l’acquisto online.

La lista degli articoli in offerta

Ce ne sono molte su cui poter puntare: dal 2×1 a sconti che vanno fino al 50%, ecco un elenco dei prodotti che in questo momento possono essere acquistati ad un prezzo decisamente inferiore:

Lavatrice Beko con carico fino a 9 kg: sconto del 50 % (circa 200 euro di risparmio).

con carico fino a 9 kg: sconto del 50 % (circa 200 euro di risparmio). Forno Whirpool in acciaio inox: in offerta a soli 249 euro;

in acciaio inox: in offerta a soli 249 euro; Frigo LG classe A combinato: in offerta speciale a soli 449 euro;

classe A combinato: in offerta speciale a soli 449 euro; Climatizzatori Daikin : vai sconti tra cui scegliere fino al 50%;

: vai sconti tra cui scegliere fino al 50%; Scopa Rowenta ricaricabile senza filo: in offerta speciale a soli 274 euro.

Ovviamente questa lista non comprende tutte le offerte che possono essere trovate sul volantino, ma ricordiamo a tutti che scadranno esattamente il 3 marzo 2023. Questo significa che non sarà possibile usufruire dello sconto del 50 % sui climatizzatori Daikin se ti presenterai nello store un giorno dopo la data di scadenza.

L’intero volantino è scaricabile cliccando su questo link, direttamente sul sito di Trony.