Il finocchio è un ortaggio che fa parte della famiglia delle Apiaceae ed è coltivato in modo particolare nella parte sud dell’Europa, specialmente in Italia, essendo un ingrediente tipico della dieta mediterranea. Parliamo di una verdura ricca di vitamine A, B, C e minerali ed è famoso per le sue capacità digestive e depurative.

Parliamo di un cibo di fondamentale importanza per la nostra salute, soprattutto per coloro che vogliono mantenere una certa linea. Infatti, questo contiene pochissime calorie ed è ricco di fibre: 31 calorie per 100 grammi. Tuttavia, nonostante questa vasta gamma di benefici, ci sono delle situazioni in cui sarebbe meglio non consumare il finocchio. Andiamo a vedere di quali situazioni parliamo.