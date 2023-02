OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha presentato una serie di tecnologie innovative al Mobile World Congress 2023 (MWC2023), tra cui il suo primo smartphone pieghevole in versione flip, OPPO Find N2 Flip, ma anche innovazioni nell’ambito di quattro settori chiave – smart entertainment, smart productivity, smart health e smart learning – come OPPO Wi-Fi 6 Router, OPPO Zero-Power Tag, MariSilicon Y, Bluetooth audio SoC, OHealth H1 per il monitoraggio della salute, OPPO Air Glass 2 e molto altro.

MWC 2023: caratteristiche su OPPO Wi-Fi 6 Router, OPPO Zero-Power Tag, MariSilicon Y, Bluetooth audio SoC, OHealth H1 per il monitoraggio della salute, OPPO Air Glass 2

“Come quarto marchio di smartphone al mondo, OPPO ha presentato una serie di innovazioni al MWC23, dai dispositivi flagship pieghevoli alla più recente tecnologia alla base dell’Internet of Experience. Introducendo sul mercato nuove innovazioni tecnologiche, stiamo aprendo nuove possibilità di smart living per servire meglio i nostri utenti in tutto il mondo”, ha dichiarato Billy Zhang, President of Overseas Sales and Service di OPPO.

Un’esperienza pieghevole rivoluzionaria: OPPO Find N2 Flip trasformerà il flip nella prima scelta degli utenti

OPPO Find N2 Flip, il primo smartphone pieghevole in versione flip di OPPO, rappresenta una delle attrazioni principali dell’azienda all’interno del Mobile World Congress e non a caso ha ottenuto il premio come miglior smartphone del MWC 2023. Si tratta infatti del migliore attualmente sul mercato nella sua categoria, grazie a caratteristiche innovative come lo schermo esterno interattivo da 3,26 pollici, il più grande di qualsiasi altro smartphone flip attualmente disponibile, che permette di semplificare alcune attività permettendo di utilizzare il device da chiuso come se lo si utilizzasse aperto.

Non solo, la fotocamera principale da 50MP, la NPU proprietaria MariSilicon X e il sistema di imaging firmato Hasselblad, si combinano perfettamente per offrire un’esperienza fotografica professionale. Dotato di cerniera Flexion Hinge di nuova generazione, OPPO Find N2 Flip supporta la modalità FlexForm, che consente di impostare lo schermo a qualsiasi angolazione compresa tra i 45 e i 110 gradi. Grazie alla nuova Flexion Hinge, inoltre, la piega dello smartphone rimane invisibile anche dopo un uso prolungato. Il dispositivo è infine dotato di una potente batteria da 4.300 mAh e di una ricarica rapida SUPERVOOCTM da 44W, che lo rende il primo flip a durare per un’intera giornata di utilizzo. Sarà in vendita in Europa dal 28 febbraio. Grazie al suo design innovativo e rivoluzionario e a un’esperienza d’uso premium, si prevede che il flip diventerà il formato preferito da un numero sempre più elevato di utenti in tutto il mondo.

OPPO Find N2 Flip e Find N2 sono stati anche nominati smartphone ufficiali di UEFA Champions League. Gli ambasciatori della competizione e stelle del calcio, Michael Owen e Luis Garcia, si sono uniti a OPPO nel primo giorno del MWC, diventando i primi utenti a livello mondiale a provare l’incredibile OPPO Find N2 Flip.

OPPO mostra le sue conquiste in termini di “innovazione virtuosa”, raggiunte grazie all’impegno in ambito Smart Living

Grazie alle iniziative portate avanti in diversi ambiti connessi allo Smart Living – smart entertainment, smart productivity, smart health e smart learning – OPPO ha presentato al MWC anche una serie di innovazioni tecnologiche che permettono di potenziare le esperienze degli utenti, rendendole più smart e connesse.

Nell’ambito “smart productivity”, OPPO ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio di prodotti per le tecnologie della comunicazione. OPPO Wi-Fi 6 Router AX5400, basato sulla piattaforma Qualcomm® Immersive Home 216, è il primo router Wi-Fi che supporta lo standard Wi-Fi 6 AX5400 ed è in grado di fornire un segnale Wi-Fi dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz contemporaneamente.

La combinazione delle sue antenne ad elevato guadagno, dell’algoritmo anti-interferenza sviluppato da OPPO e della tecnologia di accelerazione direzionale della rete, consente una copertura Wi-Fi più ampia, una maggiore stabilità e una velocità più elevata.

OPPO Zero-Power Tag

OPPO Zero-Power Tag è il primo prototipo di dispositivo basato sulla tecnologia OPPO Zero-Power Communication. Sfruttando tecnologie chiave come la raccolta del segnale RF, il backscattering e l’elaborazione a basso consumo, raccoglie le onde radio dall’area circostante per alimentare le proprie funzionalità e comunicare senza l’utilizzo di batterie, al fine di soddisfare le diverse esigenze dell’IoT nell’era del 6G. È la prima volta che OPPO dimostra le capacità di OPPO Zero-Power Tag nell’identificazione e nel posizionamento di oggetti e nella raccolta di dati da sensori di temperatura, entrambi alimentati da energia RF.

MariSilicon Y

OPPO ha presentato anche il primo Bluetooth audo SoC sviluppato da OPPO, MariSilicon Y, gli occhiali AR ultraleggeri di nuova generazione, OPPO Air Glass 2, il primo dispositivo di monitoraggio della salute familiare di OPPO, OHealth H1, e il primo chip di gestione di ricarica end-to-end di OPPO, SUPERVOOC S. Inoltre, ha anche messo in mostra i traguardi tecnologici raggiunti con diversi partner, come alcune proposte selezionate dall’OPPO Research Institute Innovation Accelerator: l’EEG Hearables di IDUN Technologies e il guanto di Cynteract progettato per aiutare le persone con lesioni alla mano a recuperare in modo più efficace, tecnologia di ray-tracing con accelerazione hardware sulla piattaforma mobile Snapdragon® 8 Gen 2; funzioni Android innovative come Nearby Share e Fast Pair sugli smartphone flagship OPPO e versioni di prova di Google One e YouTube Premium per un massimo di 6 mesi, con dispositivi OPPO selezionati.

Impegnandosi attivamente nella responsabilità sociale d’impresa, OPPO si è data come obiettivo il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio in tutte le sue attività globali entro il 2050. Nell’ambito della sua missione aziendale “Technology for Mankind, Kindness for the World”, l’azienda ha intrapreso delle azioni per integrare la sostenibilità nella sua strategia di sviluppo a lungo termine. Entro la fine del 2022, è riuscita a ridurre le emissioni di gas serra derivanti dalle sue attività di 6.000 tonnellate all’anno. A partire dal mercato europeo, nel 2023 eliminerà praticamente tutte le materie plastiche dall’imballaggio esterno dei suoi prodotti per smartphone e garantirà che tutti i materiali di imballaggio siano realizzati con materiali biodegradabili al 100%. Non a caso ha pubblicato il suo primo OPPO Climate Action Report: Climate Pledges and Low Carbon Development Strategy.

Per avere l’opportunità di provare le innovazioni e i prodotti di OPPO, è possibile visitare lo stand di OPPO nel padiglione 3, stand 3M10, alla Fira Gran Via di Barcellona, dal 27 febbraio al 2 marzo 2023. Per ulteriori dettagli, consultare il sito ufficiale di OPPO MWC23.