Il colosso Oppo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe intenzionato a sbloccare le funzionalità dello schermo esterno del proprio pieghevole Find N2 Flip.

Uno dei limiti attuali di questo pieghevole sono proprio le poche opzioni disponibili sul grande schermo esterno. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Oppo Find N2 Flip: presto sbloccate le funzioni dello schermo esterno

Con il prossimo update, al momento in test interno, potrete utilizzare molte più applicazioni. In linea teorica “tutto” dovrebbe essere sbloccato, dando ampi margini di personalizzazione, ma al momento non possiamo darvi conferme certe.

Si tratta comunque di una splendida notizia in quanto così lo smartphone potrebbe essere usato da chiuso per rispondere a messaggi, mandare vocali, vedere chat al volo senza doverlo necessariamente aprire e molto altro. In quest’ottica sarebbe il primo pieghevole compatto con form factor “flip” a permettere un utilizzo quasi completo del prodotto da chiuso.

Stiamo parlando di un foldable con formato a conchiglia che va a porsi come diretto competitor di Galaxy Flip 4 e di Motorola RAZR 2022, portando con sé alcune caratteristiche che lo rendono per certi aspetti anche più interessante di queste soluzioni. Una su tutte è sicuramente la cerniera, su cui Oppo ha lavorato tanto e che dovrebbe garantire fino a oltre 400.000 cicli di apertura e chiusura. In tutto questo ho molto apprezzato anche l’assemblaggio, assolutamente preciso e privo di movimenti strani e cedimenti.