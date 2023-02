Telecamera con sistema di sorveglianza e visione NOTTURNA a 11 euro su Amazon

Le persone che stavano cercando una telecamera da includere nel loro ecosistema domestico, potranno questa volta ottenere una soluzione di ottimo livello. Si tratta di un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista, proprio come è possibile capire dalla descrizione. Amazon offre il tutto con un codice sconto disponibile.

Telecamera in full HD con visione notturna e rilevamento del suono e del movimento: il prezzo è davvero straordinario

La telecamera di cui si sta parlando tanto in questi giorni riesce ad includere al suo interno delle funzionalità di ottimo livello. Infatti la risoluzione è in full HD a 1080 P, davvero ottimo se comparato al semplice formato in alta definizione. La qualità sarà quindi molto più alta, con la possibilità di accedere ad alcune funzionalità che renderanno l’utente più sicuro anche se lontano da casa.

Collegandola alla rete Wi-Fi, si potrà sapere in ogni momento cosa sta succedendo nel proprio ambiente domestico, magari anche utilizzandola come semplice baby monitor per il bambino che dorme nella stanza affianco. Avrete inoltre anche la visione notturna, oltre alla modalità che consente di identificare qualsiasi suono o movimento. E’ presente poi anche l’audio bidirezionale per ascoltare i suoni provenienti dall’ambiente ma anche per riprodurli attraverso il piccolo altoparlante disponibile. Il prezzo, che viene scontato da Amazon del 14%, arriva poi a 11,99 € grazie ad un ulteriore sconto presente con il codice che dovete inserire in fase di acquisto che è il seguente: 2B9RZOX6.

Per portarla a casa dovete quindi solo aggiungerla al carrello, ottenendo anche due anni di garanzia.