WhatsApp negli ultimi tempi sta lanciando una serie di incredibili nuove funzioni per mantenere il primato di app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo.

Ogni giorno arrivano sempre nuove informazioni che riguardano i futuri aggiornamenti dell’app di Meta. Vi abbiamo già parlato dell’arrivo di nuove straordinarie funzionalità come le newsletter, la creazione di avatar sulla scia di Instagram, oppure la possibilità di allegare delle descrizioni ai documenti o l’introduzione delle note vocali di massimo 30 secondi sullo stato.

WhatsApp non è mai stata così moderna e interattiva, andando incontro alle esigenze e alle necessità dei suoi vecchi utenti e perché no, anche dei futuri.

Modificare i messaggi

WABetaInfo ci fa sapere che Meta sta lavorando per integrare un’attesissima funzione su WhatsApp, la possibilità di modificare i messaggi che sono già stati inviati.

Si tratta di una funzione che è già presente su molte app di messaggistica istantanea, come la rivale Telegram e che gli utenti richiedevano da tempo anche su WhatsApp.

Modificare i messaggi sarà abbastanza semplice e intuitivo. Basterà cliccare sul messaggio da modificare e cliccare la voce modifica sul menù. Non si potranno modificare tutti i messaggi invitati in qualsiasi momento, ma si avranno a disposizione solo 15 minuti dall’invio per modificare il messaggio. Inoltre questa funzione sarà inizialmente disponibile solo per i messaggi normali e non per le descrizioni di immagini, video e documenti.

Questa nuova funzione sarà disponibile sicuramente sia su Android che su IOS ma non si hanno maggiori informazioni che riguardano i test a numero chiuso o la data d’uscita.