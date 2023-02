Bitcoin sta avendo un inizio d’anno impressionante, e questo è il miglior inizio degli ultimi 10 anni. Leggi di seguito per ulteriori informazioni.

Ha avuto la sua migliore chiusura del mese a gennaio dall’ottobre 2021. Nonostante le previsioni sfavorevoli per il prossimo anno e la terribile oscurità del 2022, ha smentito tutti gli oppositori a gennaio aumentando il suo valore di circa il 40%.

L’anno 2022 è finito per essere uno dei peggiori per bitcoin in termini di movimento dei prezzi poiché l’intero settore è diminuito a causa di cadute significative. L’implosione dell’ecosistema Terra a metà anno è stato solo l’inizio; subito dopo, molte aziende con esposizione a LUNA e UST hanno presentato istanza di fallimento.

Alla fine dell’anno, il settore stava appena iniziando a mostrare segni di ripresa quando FTX è crollato in modo ancora più disastroso. Essendo stato uno dei pesi massimi del settore fino a novembre, l’infezione si è diffusa rapidamente, con un impatto quasi universale. Alla fine è stato rivelato che l’incidente FTX è stato anche una fuoriuscita dell’incidente LUNA all’inizio dell’anno scorso.

Nuovi progetti redditizi

Big Eyes (BIG) è un nuovo progetto memecoin DeFi in prevendita. Dopo aver raccolto 1 milione nella prima settimana di prevendita, ha continuato a raccogliere circa 21 milioni in diversi round di prevendita. Il progetto ha accumulato un enorme clamore negli ultimi mesi e si presume che sarà la prossima grande novità dopo i Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB).

Entrambi i memecoin hanno avuto il loro momento negli ultimi due anni e si può dire che siano responsabili della causa di alcune alterazioni sul mercato.

Big Eyes spera di essere così grande, offrendo ulteriori opportunità di guadagno per gli utenti che riusciranno ad impadronirsi di alcuni token in prevendita. Il prezzo di prevendita è sempre leggermente aumentato man mano che la fase avanzava, ma questa volta Big Eyes offre un enorme 200% su tutti gli acquisti di prevendita prima che la fase 10 raggiunga un obiettivo di 24 milioni.