Una giornata piena di regali e di sconti speciali attende gli utenti appassionati del mondo Android sul Play Store, sono davvero tantissimi i titoli che sono stati effettivamente scontati a zero, proponendosi come valida alternativa per riuscire a trascorrere un po’ di tempo in libertà assoluta e senza pensieri.

Con oltre 2 miliardi di utenti, il sistema operativo Android è uno dei più utilizzati al mondo, per questo motivo sul Play Store di Google si possono trovare applicazioni e giochi per tutti i gusti, dai più semplici ai più complessi, in modo da poter soddisfare le esigenze anche di coloro che vogliono godere del massimo con il minimo sforzo.

Play Store, sono davvero tantissimi i titoli in offerta

Le opportunità di acquisto, e di conseguente risparmio, sono davvero tantissime ed altrettanto varie tra loro, per comodità tuttavia abbiamo deciso di riproporvi solo una selezione degli sconti migliori disponibili sul Play Store, in modo da non annoiarvi nel perdere tempo tra gli elementi effettivamente in promozione.

I giochi in promozione partono da Find Those Words PRO, un elemento che mettere a dura prova il vostro intelletto e la vostra arguzia (LINK), seguito da Balloons Pop Pro (LINK), oppure anche The Weapon King VIP (LINK). In alternativa sono disponibili a prezzi scontati anche English for All! Pro (LINK), soluzione ideale per imparare l’inglese, seguito a ruota da Clear – Circle Icon Pack (LINK), un pack di icone assolutamente molto interessante.