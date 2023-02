Ghiandole di scimmia, latte d’asina fermentato, tutti esperimenti dell’epoca fatti per arrivare all’inafferrabile elisir dell’eterna giovinezza.

Nemmeno oggi il sogno si è fermato. Alcune delle migliori menti scientifiche del mondo si dedicano all’esplorazione di ogni gene e cellula del nostro corpo per capire come evitare il processo di invecchiamento e mantenerci sani più a lungo.

Finanziata da miliardari come il capo di Amazon Jeff Bezos, la cosiddetta “scienza del ringiovanimento” è ora un grande affare, svoltosi nel cuore della Silicon Valley. Le nuove idee anti-invecchiamento spaziano dai trattamenti farmacologici a procedure come le iniezioni con il sangue di una persona giovane.

E, sorprendentemente, c’è una solida scienza dietro quest’ultimo metodo.

Diversi studi negli anni ’90 e nei primi anni 2000 hanno dimostrato che i topi più anziani iniettati con il sangue di topi più giovani hanno visto un aumento delle proteine responsabili della riparazione dei tessuti danneggiati, nonché una migliore funzionalità cerebrale, muscolare ed epatica. Il National Institute For Health del governo degli Stati Uniti sta finanziando una ricerca indipendente sul trattamento.

La ricerca non si è conclusa qui

Più recentemente, si è trattato anche di estendere qualcosa chiamato aspettativa di vita sana o “durata della salute“.

Il termine, che indica il numero di anni trascorsi prima che si sviluppino malattie croniche legate all’età, è stato discusso frequentemente dai ministri.

Uno degli obiettivi principali è ridurre il divario nell’aspettativa di vita media in buona salute tra le aree più povere e quelle più ricche del Regno Unito. A Blackpool, l’aspettativa di vita in buona salute è di soli 55 anni, rispetto ai 71 della frondosa Richmond upon Thames, nel sud di Londra.

Un metodo in fase di esplorazione è quello di somministrare a persone sane medicinali che curano malattie come il cancro e il diabete anni prima che le malattie si sviluppino.