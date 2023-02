la-donna-del-record-del-mondo-la-straordinaria-storia-della-signora-vassilyev

Come dice un noto proverbio, “i record sono stati creati per essere infranti”, o almeno alcuni di essi. Questo è certamente vero. Alcuni di essi continueranno a essere indistruttibili per un periodo di tempo estremamente lungo. Infatti, bisogna sapere che, nonostante siano passati più di 300 anni, il record di una donna russa è ancora in vigore.

Secondo il “Guinness dei primati”, la moglie del principe russo Feodor Vassilyev, spesso chiamata “signora Vassilyev”, avrebbe dato alla luce 69 figli. Questo fatto è riportato nel libro. A questo punto, siamo certi al cento per cento che lei non sia più interessata o interessata a tentare di battere questo record in alcun modo.

Il record che resiste da più di 300 anni

La donna, nata nel 1707 e vissuta fino all’età di 76 anni, ha raggiunto un risultato che un gran numero di persone continua a ritenere impossibile. La signora Vassilyev è riuscita a raggiungere il suo obiettivo di avere una famiglia numerosa nonostante la durata della gravidanza umana lo renda fisicamente impossibile. L’obiettivo è stato raggiunto grazie a un numero incredibile di nascite di gemelli.

Nel monastero di Nikolsk è stata registrata la nascita di 16 coppie di gemelli, 7 coppie di tre gemelli e 4 coppie di quattro gemelli, e tutte queste nascite sono state inserite nel Guinness World Record per essere avvenute lì. Si tratta di qualcosa di realmente accaduto? “Ci sono molteplici fonti contemporanee che dimostrano che questa narrazione, ovviamente e statisticamente implausibile, è reale e che è la signora con il maggior numero di figli”, ha dichiarato il Comitato per il World Records. “Questa narrazione ovviamente e statisticamente inverosimile è reale e che lei è la donna con più figli”.