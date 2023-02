New Murabba, presto nel deserto sorgerà una maxi città del futuro a forma di cubo

L’Arabia Saudita, una delle nazioni più ricche del mondo grazie alle sue riserve di petrolio, sembra sempre più determinata a diventare un punto di riferimento per i progetti futuristici. Dopo “The Line”, una città lunga 170 chilometri costruita in mezzo al deserto, il paese ha presentato al mondo New Murabba, una città all’interno di un cubo gigante.

New Murabba: il nuovo progetto sta generando molte preoccupazioni

Presentata dal Principe Ereditario Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, Presidente della New Murabba Development Company (NMDC), questa città sarebbe grande circa un terzo delle dimensioni di Manhattan, con un’area di 19 chilometri quadrati e oltre 25 milioni di metri quadrati di superficie. Al suo interno, si prevede che ci saranno attrazioni turistiche, hotel, aree residenziali e spazi commerciali.

Il progetto New Murabba sembra essere ancora più ambizioso di “The Line”. Infatti, la città sarà un cubo colorato d’oro chiamato Mukaab, che fornirà un punto di riferimento per gli anni a venire. Il piano prevede che la costruzione sia completata entro il 2030, ovvero meno di 7 anni.

La nazione ha inoltre dichiarato di voler fare della città un modello di sostenibilità ecologica, anche se la sua posizione geografica in mezzo al deserto rende difficile immaginare come ciò possa essere possibile. Anche se è ancora troppo presto per dire come sarà realizzata l’idea, l’Arabia Saudita ha dimostrato in passato di essere in grado di finanziare grandi progetti infrastrutturali.

Il nuovo progetto sta smuovendo una serie infinita di preoccupazioni che hanno a che fare con la violazione dei diritti umani. Già in passato infatti molti abitanti sono stati costretti a lasciare le loro case per far spazio alla nuova città, e ci sono state accuse di discriminazione contro le minoranze etniche e religiose. Insomma, si tratterà dell’ennesima dimostrazione di potere e di ricchezza?