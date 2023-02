MediaWorld prova a rispondere all’incredibile campagna promozionale che Unieuro ha messo a disposizione di tutti gli utenti durante il weekend, con il lancio di nuove offerte molto speciali, arricchite da prezzi sempre più bassi e convenienti.

I singoli prezzi del volantino sono disponibili per ogni utente sul territorio nazionale, gli acquisti sono completamente effettuabili da chiunque sia in negozio che online sul sito, senza differenze particolari, l’unico appunto potrebbe essere presentato in merito all’eventuale pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld, quali sono i prezzi del momento

MediaWorld non scherza e cerca in tutti i modi di catturare l’attenzione dei consumatori, ponendo particolarmente l’accento su una serie di modelli di smartphone di fascia alta, acquistabili a cifre complessivamente ridotte e convenienti per tutti i consumatori in Italia. Uno dei prodotti più richiesti è sicuramente il Galaxy S22, disponibile all’acquisto a 703 euro, passando anche per il foldable più amato del momento, il Galaxy Z Flip4, acquistabile da tutti con un esborso finale di 919 euro.

Gli amanti del mondo Apple, invece, troveranno soddisfazione nel poter acquistare gli ultimi modelli del momento, quali sono Apple iPhone 14 Pro, disponibile a 1339 euro, oppure anche iPhone 14+, in vendita a 1178 euro, senza dimenticarsi dell’incredibile iPhone 13, il cui prezzo finale è di soli 899 euro. Tutti questi prodotti sono affiancati da una serie di modelli molto più economici e dal rapporto qualità/prezzo conveniente, che potete trovare sul sito ufficiale dell’azienda.