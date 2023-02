Non perderete mai più chiavi e altri oggetti con due localizzatori, tutto a 29 euro

Col tempo le persone hanno imparato a conoscere diversi accessori che fungono da contorno al mondo dei dispositivi elettronici di prima importanza. Stiamo parlando degli smartphone, i quali possono avere intorno ad essi dei piccoli dispositivi in grado di rendere le cose sempre più semplici. È proprio questo il caso dei localizzatori Bluetooth, i quali sono in grado di far ritrovare gli oggetti alle persone tracciandoli con le app dedicate in tempo reale. Si tratta di dispositivi di piccole dimensioni, i quali possono essere agganciati magari ad un mazzo di chiavi o anche al collare del proprio cane. Oggi su Amazon è arrivata una grande offerta, la quale riguarda proprio i localizzatori TAG di ATUVOS.

Gli utenti sanno benissimo di potere avere a disposizione ogni giorno le offerte Amazon, ma cosa succede se se ne perdono? Bisognerà poi aspettare che queste ritornino disponibili. Per evitare un’evenienza del genere, serve solo fare una cosa: iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale che vanta più di 78.000 utenti. Per entrare gratuitamente ricevendo tutti i giorni gratis codici sconto e coupon, dovete solo cliccare qui.

Localizzatori in offerta: su Amazon ce ne sono due al prezzo di uno grazie allo sconto del 15%

I localizzatori in questione dono due e offrono ottime possibilità. Si tratta di due dispositivi che possono essere agganciati alle proprie chiavi o magari anche inseriti in un bagaglio quando si viaggia. Possono essere rilevati fino a 120 m e sono compatibili con l’applicazione “Dov’è” di Apple.

Il prezzo scende del 15% e vede i due dispositivi ad un prezzo unico di 29,74 €. Per acquistarli, dovete solo cliccare qui.