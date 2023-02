Cos’è la sindrome da vibrazione fantasma? Se i buchi neri sono invisibili e non emettono luce, come possono gli scienziati vederli e studiarli?

Queste sono alcune delle domande e degli argomenti a cui i ricercatori della Georgia Tech risponderanno e affronteranno nella nuova serie di video bimestrali dell’Istituto: TECH+knowledge+Y.

All’inizio della serie, Robert Rosenberger, assistente professore di filosofia presso la School of Public Policy, discute della “sindrome da vibrazione fantasma“. La sindrome da vibrazione del telefono fantasma si verifica quando una persona pensa che il suo telefono stia squillando o vibri a causa dell’arrivo di un messaggio di testo. In una società sempre più dipendente dai dispositivi mobili, la vibrazione fantasma diventa facilmente un fenomeno di preoccupazione per gli utenti.

Per molte persone è ancora motivo di preoccupazione

Quelli che sono preoccupati temono che la dipendenza dalla tecnologia comporti il ricablaggio del cervello e l’alterazione del comportamento umano. Rosenberger dice il contrario.

“Ci sono modi per parlare di tecnologia senza ridurre tutto a discorsi sul ricablaggio del cervello“, afferma. “Sì, il tuo cervello è coinvolto, ma il tuo cervello è coinvolto in tutto. C’è una strana legittimità scientifica che deriva dal dire che sta cambiando il tuo cervello, invece di affermare semplicemente che sta cambiando il tuo comportamento o la società.

Conclude che la tendenza a controllare i telefoni nasce dalla natura umana che di base è ossessiva. Ad esempio, quando qualcuno controlla costantemente il vialetto per vedere se è arrivato un ospite o un pendolare che si sforza di sentire l’arrivo del treno.