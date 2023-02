Le illusioni ottiche che vi proponiamo riescono sempre a coinvolgere tutti. Il divertimento è assicurato e il rompicapo di oggi vi piacerà tantissimo. Infatti, questo enigma vi disorienterà completamente. Ma non per la bellezza delle donne nell’immagine, piuttosto per il loro numero. Cosa significa? Scopriamolo subito di seguito!

Illusione ottica, questa vi manderà il cervello in pappa!

L’opera in questione è stata realizzata dall’artista ucraino Oleg Shupliak, il quale ha disegnato ben 4 donne in una sola immagine. Sì, non è uno scherzo: ci sono 4 soggetti nell’illusione ottica e infatti riuscire e scovarle tutte è decisamente difficile. Lo diventa ancora di più se si prova a risolvere l’enigma in un tempo altamente ristretto: la sfida diventa praticamente impossibile.

In tal caso però non c’è un tempo di base come accade nelle altre sfide, essendo che potrebbe volerci più tempo del solito. Infatti parliamo di un enigma un po’ più difficile rispetto agli altri che abbiamo pubblicato sul nostro sito. Siti come dailystar infatti lo considerano tra gli enigmi “risolvibili dal 2% delle persone”. Generalmente però sembra che tutti riescano a scovare la prima donna subito per poi trovare grande difficoltà con le altre tre.

Dopo che vi siete messi alla prova, potreste essere interessati anche alla posizione delle 4 donne, senza spoilerarvi nulla però. Dopo averle visualizzate vi sembrerà immediatamente tutto più semplice, anche se l’enigma consiste nel trovarle tutte senza aiuti. Coinvolgere anche le persone più piccole nella risoluzione dell’illusione ottica può diventare un momento divertente per passare un momento spensierato tutti insieme. Dunque, anche solo questo motivo può farvi avvicinare al mondo dei rompicapi.