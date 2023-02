Sappiamo tutti che decorso ha avuto TikTok dalla sua nascita fino ad oggi. È attualmente tra i social network più popolati al mondo dove vengono condivisi milioni di video dove si canta, si balla o si partecipa a sfide. Alcune di queste, chiamate comunemente challenge, diventano virali in un batter d’occhio grazie alla loro condivisione su larga scala, ma ci sono delle situazioni in cui nascondono un lato molto oscuro.

Negli anni sono state avviate tantissime challenge che riuscivano a coinvolgere una quantità davvero elevata di giovani. Tuttavia, ci sono delle situazioni in cui queste sono decisamente poco sicure per la salute e per la sicurezza delle persone. Purtroppo ce ne sono state alcune in passato altamente pericolose che hanno portato anche alla morte.

TikTok, le challenge più famose e pericolose che circolano attualmente

Sul social network cinese si sono diffuse numerose sfide alle quali tanta gente partecipa. Ce ne sono tre in particolare che sono altamente pericolose:

La sfida delle candele : la challenge consiste nel ballare mentre si accendono e si spengono candele. Il rischio incendio è praticamente dietro l’angolo;

: la challenge consiste nel ballare mentre si accendono e si spengono candele. Il rischio incendio è praticamente dietro l’angolo; La sfida del respiro sospeso : i partecipanti provano a trattenere il respiro il più a lungo possibile, con il serio ischio di causare danni ai polmoni e altri possibili problemi di salute;

: i partecipanti provano a trattenere il respiro il più a lungo possibile, con il serio ischio di causare danni ai polmoni e altri possibili problemi di salute; La sfida delle pillole: la sfida consiste nell’ingerire varie pillole o sostanze pericolose; senza ombra di dubbio una delle più pericolose mai apparse su TikTok.

La “Cicatrice francese”, la nuova sfida che sta spopolando sul social cinese

La sfida che sta attirando fortemente l’attenzione dei più è senza ombra di dubbio la “Cicatrice francese”. Quest’ultima consiste nel pizzicarsi le guance in maniera tale che sul viso rimangano dei segni rossi molto evidenti, talvolta provocando anche lividi. La finalità è quella di mostrare agli utenti quanto si è resistenti al dolore e quanto si è forti mentalmente.

Sembra innocua perché non lede alla salute delle persone in maniera significativa, ma è di fatto molto pericolosa. I primi a lanciare l’allarme sono stati gli insegnanti, i quali hanno pensato inizialmente a un qualcosa che fosse legato al bullismo. Tuttavia, parlando con i diretti interessati, si sono resi conto di questo sciagurato tentativo degli alunni di attirare like e follower con queste azioni catalogabili come atti di autolesionismo.

In due scuole dell’Emilia-Romagna si sono verificati questi eventi, precisamente a Bologna e Molinella. Gli insegnanti e i dirigenti delle scuole hanno sottolineato come sia fondamentale prestare attenzione a ciò che fanno i giovani e a “dialogare, riflettere con gli studenti per fargli comprendere la pericolosità di certe azioni“.