La piattaforma di streaming sportivo DAZN ha svelato una nuova partnership basata sul fitness con Virgin Active in Italia. L’accordo è l’ultimo di una serie di alleanze basate sui contenuti che hanno portato il fitness e il benessere al centro del roaster di contenuti della piattaforma.

In base a questo accordo, DAZN offrirà i contenuti di Virgin Active Revolution in una sezione dedicata al fitness sulla sua app. Revolution consiste in contenuti esclusivi creati attorno ai popolari allenamenti Virgin Active. Titoli come Booty Bea, Sculpt your Body, Let it Go e Body Shape danno accesso a diverse tipologie di allenamento, dal functional training ai corsi di tonificazione mirati, fino allo yoga e al pilates. Complessivamente ci sono attualmente 2500 lezioni disponibili su richiesta, oltre a podcast complementari.

Una mossa che ha seguito anche Netflix

I contenuti di fitness Virgin Active hanno un proprio prezzo, ma gli abbonati DAZN avranno accesso gratuito ad essi per tre mesi. Durante questo periodo, avranno anche diritto a una visita al mese presso un Virgin Active Club situato in Italia.

All’inizio del 2023, Virgin Media nel Regno Unito ha svelato un accordo per fornire ai propri abbonati una gamma di 80 lezioni di fitness gratuite, che coprono allenamento con i pesi, yoga e pilates.

Ricordiamo che DAZN offre due piani di pagamento, mensile e annuale, per il suo servizio ed entrambi offrono le stesse opzioni. Il contenuto varia tra i diversi sport e le arti marziali ma, oltre ai combattimenti, ci sono anche canali di eSport, freccette, calcio e sport estremi negli Stati Uniti.