Vodafone, le offerte di San Valentino ancora valide con 200GB in 5G gratis

In questo momento sarà difficile battere Vodafone viste le nuove offerte lanciate. L’obiettivo è quello di recuperare tanti utenti per mettere in difficoltà la concorrenza che già durante gli scorsi mesi sembrava aver preso quota.

Vodafone sta attraversando un periodo da regina assoluta, a confermarlo è la presenza delle due offerte da 150 e 200 giga in 5G

Come se non bastasse il già glorioso percorso sviluppato dall’azienda anglosassone durante i suoi anni di carriera, ecco che arriva il carico da 90. Stiamo parlando di nuove offerte che questa volta renderanno la vita impossibile alla concorrenza, la quale senza ombra di dubbio non sarà in grado di pareggiare, tenendo conto di tutte le caratteristiche di cui Vodafone dispone, le promozioni in questione. Si tratta inoltre di una nuova gamma, quella che prende il nome di Silver.

Dopo aver visto quanto siano diventate importanti le offerte della gamma Special del colosso, oggi si parla di due nuove promozioni mobili. Entrambe sembrano essere molto simili, soprattutto per quanto riguarda il nome che non cambia, ma in realtà la differenza c’è sia per quanto riguarda la connessione ad Internet per quanto riguarda il prezzo mensile.

La prima delle due ad esempio parte con i contenuti comuni ad entrambe le promo, ovvero minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione e messaggi senza limiti. Ci sono qui ben 150 giga per navigare utilizzando la rete 5G di Vodafone, per un prezzo totale mensile di 7,99 €. La seconda offerta è praticamente speculare se non per quanto riguarda la differenza sulla connessione ad Internet: ci sono 200 giga in 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese.