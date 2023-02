A pochi mesi dal lancio ufficiale appaiono in rete alcune foto e dei video che rivelano il design del nuovo Sony Xperia 1 V. Stando alle immagini, la nuova versione dello smartphone non presenterà particolari aggiornamenti estetici ma la scheda tecnica potrebbe essere stata revisionata.

Sony Xperia 1 V è pronto al debutto ufficiale: scopriamo come sarà!

OnLeaks si dimostra sempre sul pezzo e a distanza di qualche mese dal lancio ufficiale diffonde immagini e informazioni del nuovo Sony Xperia 1 V.

Secondo la fonte, lo smartphone non presenterà particolari differenze rispetto al modello attualmente in commercio, soprattutto per il suo design. Il dispositivo avrà dimensioni leggermente ridotte e uno spessore di poco aumentato ma continuerà a proporre un modulo fotografico posteriore a tre sensori disposti verticalmente e una cornice molto evidente nella quale sarà posizionato il sensore della fotocamera anteriore da 12 megapixel. Il comparto fotografico posteriore dovrebbe accogliere un sensore principale da 12 megapixel, un ultra grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel.

Di seguito è possibile osservare tutti i dettagli dello smartphone grazie al video pubblicato in rete dalla fonte.

Nel complesso il nuovo dispositivo Xperia 1 V mantiene un design particolarmente squadrato con bordi piatti e display OLED da 6,5 pollici. Il chip sarà un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e ad alimentare lo smartphone sarà una batteria con capacità di 5000 mAh.

Il lancio è previsto per l’estate 2023 ma non è ancora emersa un’ipotetica data nella quale l’azienda potrebbe procedere con il rilascio. Nelle settimane a venire sicuramente avremo modo di scoprire maggiori dettagli.