Dopo Sony Xperia 1 IV e Xperia 10 IV, la line-up del produttore nipponico per il 2022 si arricchisce del dispositivo intermedio che forse in molti stavano aspettando: Sony Xperia 5 IV.

Si tratta di uno smartphone che punta come al solito su dimensioni compatte (anche se non troppo), su un comparto fotografico degno di questo nome e su hardware in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. L’unica cosa in cui pecca è la confezione.

Sony Xperia 5 IV è ormai ufficiale

Vi ricordiamo che lo smartphone monta un display OLED 6,1″ full HD+, 120 Hz, 240 Hz touch sampling rate, HDR, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con MicroSD fino a 1TB.

Il dispositivo monta 3 sensori posteriori rispettivamente di 12 megapixel 1/2.5″, 120 fps, f/2.2 AF, 12 megapixel 1/1,7″, 120 fps, f/1.7, 1,8 um, AF, OIS, 12 megapixel 1/3,5″, 120 fps, f/2.4, AF, OIS mentre la fotocamera anteriore è di 12 megapixel 1/2.9″. Batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 30W.

Ci siamo oramai abituati all’assenza degli alimentatori nelle confezioni degli smartphone. Mancava solo un ultimo tassello, e a quanto pare sarà Sony a fare da apripista agli altri produttori. Via l’alimentatore e via pure il cavo USB-C. Via anche tutta la plastica, tranne ovviamente quella che costituisce lo smartphone. La motivazione è sempre la solita: ottimizzare le confezioni e, soprattutto, ridurre le emissioni di CO2.