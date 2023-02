Iliad regala 150GB in 5G con la promo di febbraio che costa pochissimo

Le persone che oggi scelgono una promo mobile, sanno benissimo di avere il minimo indispensabile dal punto di vista della rete, per cui un gestore potrebbe valere l’altro. In questo caso subentra dunque la convenienza dell’offerta: gli utenti scelgono il provider che è in grado di fornire quanti più contenuti possibili al prezzo più basso disponibile. Proprio per questo motivo sembra che negli ultimi tempi abbiano preso particolarmente terreno i gestori virtuali, in grado di offrire a prezzi molto più bassi del solito. Per questa motivazione qui i gestori classici hanno deciso di aumentare i giri del motore, mettendo a disposizione delle offerte con prezzi più bassi di quelli classici a cui tutti erano abituati. Gli esempi sono forniti da qui provider da sempre in vetta alle classifiche di gradimento, i quali hanno stupito e non poco.

Lo scopo sarà quindi sempre uguale da parte dei classici gestori, ovvero quello di rubare utenti alla concorrenza. L’obiettivo è dunque quello di far tornare dalla propria parte le persone che magari non hanno creduto nel progetto o che semplicemente avevano voglia di cambiare aria. Il tutto sarà possibile con promozioni di livello in grado di durare nel tempo con lo stesso prezzo proprio come fa Iliad.

Iliad lancia ancora la sua offerta da 150 giga

Il mondo della telefonia accoglie di nuovo l’offerta forse migliore in assoluto che include al suo interno tutto quello che serve. Iliad ci mette ancora una volta del suo e lo fa proponendo minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga per navigare con il 5G. Il prezzo corrisponde a 9,99 euro al mese per sempre.