L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp sarebbe attualmente al lavoro per cercare di portare l’alternativa ai messaggi audio. Si tratta, per la precisione, della possibilità di trascriverli in testo.

Di conseguenza, gli utenti che non amano ascoltare i messaggi audio potranno semplicemente leggere il contenuto come testo normale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp al lavoro su una funzione molto utile

I colleghi di WABetaInfo hanno scovato nell’ultima versione di WhatsApp per iPhone, una funzione di trascrizione per i messaggi audio. Con questa funzione, l’applicazione riuscirà ad identificare ciò che è stato detto nel messaggio per trasformare il contenuto audio in testo.

Naturalmente, poiché questa è una beta iniziale, ci sono alcune limitazioni. Ad esempio, le trascrizioni non sono disponibili quando non vengono identificate parole o quando il messaggio vocale è in una lingua diversa da quella impostata per le trascrizioni. Tutte le trascrizioni verranno elaborate sul dispositivo e non verranno caricate su WhatsApp o sui server Apple, il che rappresenta un grande vantaggio in termini di privacy.

Inoltre, WhatsApp sta ancora lavorando a una nuova versione della sua applicazione macOS completamente ricostruita con la tecnologia Catalyst. Tuttavia, non si sa quando la nuova app macOS o la funzione di trascrizione audio saranno rese disponibili a tutti gli utenti. Vi terremo sicuramente informati nelle prossime settimane.