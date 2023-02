L’operatore telefonico virtuale Rabona Mobile ha da poco deciso di tentare alcuni dei suoi ex clienti a tornare con due nuove offerte mobile. In particolare, si tratta sempre di offerte low cost che arrivano ad offrire ben 300 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Rabona Mobile, per gli ex clienti sono ora disponibili due offerte low cost con fino a 300 GB

Per questo mese di febbraio l’operatore telefonico virtuale Rabona Mobile ha dunque deciso di proporre ad alcuni suoi ex clienti due offerte molto interessanti con tanti giga per navigare. Si tratta rispettivamente delle offerte mobile denominate Rabona Ritorno 250 e Rabona Ritorno 300. Gli ex clienti potranno quindi attivare una di queste offerte richiedendo la portabilità del proprio numero. L’operatore sta inviando una email agli ex clienti interessati.

L’offerta denominata Rabona Ritorno 250 include ogni mese ben 250 GB di traffico dati con connettività 4G (con una velocità massima fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) ma non solo. Sono inoltre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo da pagare per il rinnovo mensile è di 7,99 euro.

L’offerta denominata Rabona Ritorno 300, invece, include ogni mese addirittura 300 GB di traffico dati. Questi sono sempre utilizzabili con connettività 4G. Sono poi sempre inclusi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile in questo caso è di 8,99 euro. Per entrambe le offerte l’operatore ha deciso di azzerare il costo della scheda sim.