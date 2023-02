Ciabatta Smart meross WI-FI compatibile con Alexa e Google con COUPON sconto

L’offerta di oggi è davvero entusiasmante visto che mette a disposizione un oggetto molto ambita dagli amanti del mondo della tecnologia. Si tratta di una ciabatta smart, la quale viene realizzata dal produttore meross. Questa consente di collegare più dispositivi in contemporanea, che abbiano bisogno di una presa USB o di una presa semplice a corrente alternata.

Una ciabatta smart che consente di collegare in simultanea sette dispositivi tra corrente alternata e prese USB, l’offerta è su Amazon

Tra tutti i colossi che trattano le offerte del mondo della tecnologia, Amazon continua a primeggiare. Ancor di più se poi arrivano promozioni del genere, come nel caso della ciabatta smart che può essere utilizzata per molteplici dispositivi in simultanea. Il prezzo, grazie al coupon inserito da Amazon che dovete attivare, è di soli 29,99 €. Completate subito l’acquisto per portarla a casa.

Ma cosa significa “smart” in questo caso? Semplice: potrete utilizzarla anche sfruttando gli assistenti vocali che oggi sono più che ricorrenti. In poche parole potrete chiedere ad Alexa di spegnere una determinata presa sulla ciabatta, in modo da interrompere l’alimentazione di un dispositivo ad essa collegato. Il tutto anche quando non siete a casa, magari in caso di temporali e quant’altro, anche se c’è da dire che la ciabatta di meross riesce a proteggere da determinate condizioni atmosferiche.