Segway rinnova Navimow con VisionFence, accessorio con AI per tosaerba robot più smart

È arrivata una grande novità da parte di una delle aziende di mobilità intelligente e robotica più famose al mondo. Segway ha infatti ufficializzato l’arrivo in Italia del nuovo sensore VisionFence, accessorio che si basa proprio sull’intelligenza artificiale dedicata a Navimow, il celebre tosaerba smart che quindi si arricchisce con ulteriori novità.

Si tratta dell’unico prodotto che è in grado di non usare delle barriere fisiche per delimitare il suo perimetro d’azione, il quale è anche implementato con un controllo intelligente mediante applicazione ufficiale. Ma cosa comporta l’arrivo di questo nuovo sensore VisionFence?

Consentirà al celebre tosaerba di tagliare tutte le tipologie di Prato in maniera più intelligente e soprattutto precisa. L’algoritmo che si occupa del riconoscimento visivo aiuterà Navimow a riconoscere gli oggetti rapidamente in maniera ancora più precisa. Grazie a questo nuovo accessorio che si fregia anche di una rete neurale artificiale ben strutturata con tanti dati, il tosaerba sarei in grado di identificare da solo il perimetro del prato anche lavorando in aree più complesse.

Queste sono le parole dichiarate da George Ren, CEO della Segway Navimow BU:

“Segway ha applicato la sua vasta conoscenza della robotica a prodotti che vanno dagli scooter autobilanciati ai robot per le consegne, e siamo entrati per la prima volta nel mercato dei robot tagliaerba nel 2021. L’anno scorso abbiamo lanciato il Navimow in 12 paesi europei e i feedback di migliaia di utenti ci hanno aiutato a ottimizzare continuamente il nostro prodotto. I clienti possono essere certi che il loro tosaerba seguirà sempre un percorso prestabilito, deviando solo per evitare ostacoli e imprevisti. Con Navimow e il nostro ultimo sensore VisionFence, abbiamo realizzato un tosaerba robot intuitivo, intelligente e indipendente. La comprensione avanzata dell’ambiente circostante e la capacità di Navimow di adattarsi a scenari imprevisti rendono la vita dell’utente ancora più semplice, senza dover più muovere un dito per ottenere un prato perfetto“.