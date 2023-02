Se non sapete cosa regalare al vostro partner a San Valentino, OPPO ha la soluzione per voi. A quanto pare, per la festa degli innamorati, il colosso cinese ha deciso di lanciare un’ottima iniziativa con promozioni e bundle da non perdere. La promo ha come protagonisti svariati prodotti del suo ecosistema, come smartphone, smartwatch e cuffie. Tuttavia, questa iniziativa sarà valida fino al 13 febbraio solamente sul OPPO Store.

OPPO ci tiene a San Valentino: la parola d’ordine è coppia!

Come detto nel titolo, la parola d’ordine di OPPO in occasione di San Valentino è Coppia. Infatti, all’acquisto di due prodotti dello stesso modello, che possono essere sia dispositivi audio che wearable, il secondo verrà scontato del 50%.

L’iniziativa ha anche incluso gli smartphone: è possibile trovare prodotti già in bundle tra cui la serie Find X5 e Reno8 con uno sconto che va da 50 euro a 150 euro. Inoltre, grazie alle offerte sui prodotti in bundle, è possibile acquistare un regalo completo di smartphone, smartband o smartwatch, cuffie e cover ad un super prezzo. Ecco le offerte: