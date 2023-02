In occasione della settimana del Festival di Sanremo, l’operatore virtuale Feder Mobile ha deciso di lanciare una nuova promozione per il proprio portafoglio di offerte.

Nello specifico, Feder regalerà un powerbank a tutti gli utenti che durante questo periodo attiveranno una sua offerta. La promozione è valida fino alla fine del mese in corso. Scopriamo ulteriori dettagli.

Feder Mobile regala un powerbank per ogni offerta attivata

Con questa nuova iniziativa disponibile direttamente online, i nuovi clienti Feder Mobile che attivano una qualsiasi delle offerte consumer proposte dall’operatore, ottengono dunque anche un powerbank brandizzato con il logo Feder. Si tratta di un powerbank di capacità 3.200 mAh, una torcia LED e una presa USB da 1A. È presente inoltre anche un LED per controllare lo stato di ricarica, oltre che un tasto di accensione e spegnimento.

Per promuovere l’iniziativa, sia nel sito che nel suo canale Facebook, l’operatore utilizza il claim “Adesso non hai più scuse… puoi guardare il Festival fino alla fine!!!”, riferendosi appunto al 73° Festival di Sanremo che è iniziato lo scorso 7 Febbraio 2023.

Si specifica inoltre che, come con la scorsa promozione con zaino incluso, anche in questo caso il prezzo iniziale da sostenere per attivare le offerte è pari a 19,90 euro una tantum, importo che, oltre al powerbank in omaggio, comprende sempre anche il costo della SIM, il costo di attivazione e le spese di spedizione. Inoltre, come in precedenza, è incluso nel prezzo anche il primo mese anticipato dell’offerta, che in questo modo non deve essere sommato come succede generalmente. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili!.